LIVE GIRO. Vijf vluchters krijgen al snel de zegen van het peloton, komt er straks vuurwerk op lange klim?

Giro Vervaeke toont zich opnieuw, Caruso klimt het best en Bernal en ijzerster­ke ploeg beperken schade: bekijk hier de hoogtepun­ten van rit 20 in de Giro

Voorlaatste rit in de Giro vandaag. In de loodzware etappe tussen Verbania en Alpe Motta volgde alweer heel wat klimwerk. Onze landgenoot Louis Vervaeke toonde zich onderweg opnieuw, de dagzege was voor Damiano Caruso, maar roze trui Egan Bernal kon de schade opnieuw beperken. Zeker ook dankzij een indrukwekkende ploegmakker, Daniel Martinez. Hieronder kunt u de sleutelmomenten van de rit nog eens herbeleven:

29 mei