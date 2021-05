LIVE GIRO. Van der Hoorn steekt hand uit naar de ritzege voor Intermarché-Wanty-Gobert

Giro Giro Di Remco #2. Hoogdag voor Evenepoel, die langver­wach­te rentree viert in korte openings­tijd­rit

8 mei Dit is de dag waar Remco Evenepoel de voorbije maanden reikhalzend naar heeft uitgekeken. Hij maakt vandaag zijn rentree in de eerste etappe van de Ronde van Italië. Er wacht de renners een korte tijdrit van 8,6 kilometer, een parcours dat Evenepoel moet liggen. Pakt hij vandaag meteen de zege en het roze? In de tweede aflevering van de ‘Giro Di Remco’ blikt Jonas Decleer samen met onze reporter in Italië Maxim Goethals vooruit.