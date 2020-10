LIVE GIRO. Uitgebreide kopgroep sprokkelt minuten voorsprong, houdt Kelderman roze trui vast in Sestriere?

Giro Viviani tiende in Rimini ondanks aanrijding door verdwaalde motor op rotonde

14 oktober Nog altijd geen winst voor Elia Viviani in het shirt van Cofidis. Ook vandaag was het niets voor de Italiaan in de Giro. Viviani werd in de vroege finale aangereden door een motor die op een rondpunt het peloton wou laten passeren. Het leek erop dat Viviani zijn kansen op de ritzege meteen mocht opbergen, maar Cofidis kon zijn 31-jarige sprinter alsnog terug in het peloton brengen. Viviani sprintte naar de tiende plaats, maar dat is niet wat we de voorbije jaren van de Italiaan gewend zijn. Tot nog toe kwam hij in deze Giro niet verder dan een vijfde plaats in de vierde rit.