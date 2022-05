LIVE GIRO. Twee Italianen in vroege vlucht, Van Der Poel over opgave Girmay: “Niet de manier om de Giro te verlaten”

Giro Démare troeft Ewan af in millime­tersprint en pakt tweede zege op rij in Giro

Arnaud Démare hield Caleb Ewan nipt af in een sprint op het scherp van de snee en pakte zo zijn tweede etappe op rij in deze Giro. Mark Cavendish werd derde. Juan Pedro López profiteerde mee van de snipperdag in het peloton en start ook morgen in de roze leiderstrui.

13 mei