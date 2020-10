LIVE GIRO. Twee hellingen kruiden finale, overleven de rasechte sprinters?

Giro VIDEO. Nuchtere Serry na vijfde plaats in Giro-rit: “Die Colombia­nen, dat zijn kerels”

31 mei Met een vijfde plaats deed Pieter Serry (Deceuninck - Quick-Step) vandaag in de negentiende etappe van de Giro een positie beter dan in de eerste week, toen hij zesde werd in de zesde etappe. “Maar nu was ik niet goed genoeg om te volgen”, verklaarde de Belg.