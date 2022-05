LIVE GIRO. Terwijl Ciccone en Yates door het ijs zakken, beschikken Carapaz, Landa en Bardet over de beste papieren

Giro Van kopman naar helper/vluchter: Tom Dumoulin toont veerkracht na fiasco op de Etna

De Nederlander Koen Bouwman (Jumbo-Visma) won zijn eerste rit in een grote ronde, maar een ploegmaat zoog in Potenza evenveel aandacht naar zich toe. De Giro winnen zit er niet meer in, maar de renner Tom Dumoulin is nog niet op pensioen. Drie dagen na het fiasco op de Etna toonde hij veerkracht.

13 mei