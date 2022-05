LIVE GIRO. Sterke kopgroep met Valverde, Nibali bestookt de andere de klassementsmannen in de afdaling van de Mortirolo

GiroVandaag start de beslissende derde week in de Giro. We zullen onmiddellijk weten of de klassementsmannen de rustdag goed verteerd hebben. Tussen Salò en Aprica liggen maar liefst drie beklimmingen van derde categorie, waaronder de mythische Mortirolo. De top van de slotklim ligt op zes kilometer van de streep waarna de renners in dalende lijn naar de eindstreep snellen. Omstreeks kwart over vijf kennen we de winnaar van vandaag.