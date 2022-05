LIVE GIRO. Sloveens uitje in lastige etappe, Theuns heeft stekje in vroege vlucht beet

Wielrennen Vincenzo Nibali (37) kondigt in tranen afscheid aan: “Eind dit seizoen stop ik met koersen”

Vincenzo Nibali stopt eind dit seizoen met koersen. Dat vertelde de 37-jarige Italiaan na de aankomst van de vijfde Giro-rit in ‘zijn’ Messina. “Dit is mijn laatste ronde van Italië”, klonk het in tranen bij de RAI.

13 mei