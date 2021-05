LIVE GIRO. Slaat Sagan z'n slag op de Sloveense grens? Nizzolo niet meer aan de start van 15de rit

GiroDe Monte Zoncolan is getemd, vandaag laat het peloton de Dolomieten even achterwege. De Ronde van Italië zoekt het grensgebied met Slovenië op voor een rit die weggelegd lijkt voor Peter Sagan. Kan hij zijn tweede ritzege in deze Giro pakken of is het rijk weer aan de aanvallers? U volgt het allemaal LIVE op deze pagina.