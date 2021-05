LIVE GIRO. Sagan oogst bij tussensprint, brengt hobbeltje vlak voor finish snelle mannen in de war?

Giro Giro Di Remco #9. “De slothel­ling van 15 kilometer naar San Giacomo is een lopende klim en moet de tempoklim­mer in Evenepoel in principe beter liggen”

7:21 Belangrijke etappe in de Ronde van Italië op deze Hemelvaartsdag. In rit zes finisht de koers op de 15 kilometer lange Colle San Giacomo. Alle ogen op Remco Evenepoel dus. Kan hij na zijn maandenlange revalidatie opnieuw mee met de topfavorieten? In een nieuwe aflevering van ‘Giro Di Remco’ gaan we er met onze man in Italiê Maxim Goethals dieper op in. “De slothelling naar San Giacomo is een lopende klim. Minder steil, maar wel langer. Evenepoel is een tempoklimmer, dit moet hem dus iets beter liggen dan de snedige klim van eergisteren.”