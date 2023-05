LIVE GIRO. “Rit van vandaag moet Remco Evenepoel goed liggen” - Jumbo-Visma na uitspraken van wereldkampioen over nervositeit in de ploeg: “Weten niet waar hij dat vandaan haalt”

Buitenland­se pers ziet “stratosfe­ri­sche” tijdrit van ‘wildeman’ Evenepoel: “Kan Remco ook op niet-barbaarse wijze win­nen?”

We hebben weer een roze trui. Dat was toch al geleden van Rik Verbrugghe in 2001. En wat voor één. Als een ware aerokogel reed Evenepoel de concurrentie tijdens ‘La Grande Partenza’ in de Giro op een hoopje. 'Roze Remco’, ook een hit in het buitenland. “Als Evenepoel deze vorm drie weken lang kan aanhouden, kan de concurrentie nu al maar beter naar huis.”