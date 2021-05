LIVE GIRO. Remco Evenepoel kijkt uit naar eerste krachtmeting bergop: “We gaan niet expres lossen om het roze te laten liggen”

Giro Ook Rem­co-ma­nia in Italië: “Niemand moet hier verbaasd zijn, als Evenepoel zaterdag in de tijdrit niet ver van de roze trui eindigt”

5 mei Vincenzo Nibali is in Italië de grootste. Egan Bernal is favoriet nummer één om de Giro d’Italia te winnen. Maar even hard kijken ze de komende weken in Italië uit naar de werken van Remco Evenepoel. Wij voelden La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio aan de tand: “Zijn talent staat boven alle twijfel. Iedereen is benieuwd wat Evenepoel, na een periode van negen maanden zonder koers, kan doen in de Giro.”