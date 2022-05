LIVE GIRO. ‘Pink Panther’ Mathieu van der Poel zal op deze roze tijdritfiets zijn leidersplaats verdedigen in korte tijdrit

Giro Uw gids voor de Ronde van Italië: hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken?

De voorjaarsklassiekers zitten erop, tijd voor de eerste grote ronde van het jaar - de Ronde van Italië. De komende drie weken gaan we in de Laars (en ook een beetje in Hongarije en Slovenië) op zoek naar een opvolger voor Egan Bernal, die er dit jaar na zijn zwaar trainingsongeval niet bij is. Wie zijn dan wel de favorieten? Welke Belgen staan er aan de start? Hoe is het parcours opgebouwd? Op deze pagina komt u alles te weten.

