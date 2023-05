LIVE GIRO. Peloton strijkt met het vliegtuig neer in Rome - Roglic staat voor triomftocht, kan iemand massasprint ontlopen?

Evenepoel mag weer trainen en reageert voor het eerst op kritiek op Gi­ro-opgave: “Laatste dagen waren emotioneel heel zwaar”

Goed nieuws voor Remco Evenepoel (23). Onze landgenoot is na enkele post-covidonderzoeken (hart, longen, bloed) volledig goed bevonden voor de dienst. Op Instagram laat de wereldkampioen voor het eerst uitgebreid van zich horen. Over zijn opgave, maar ook over de kritiek die erop volgde. “Ik ben niet het type persoon dat zich zal verstoppen of bang zal zijn om te verliezen.”