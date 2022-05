LIVE GIRO. Peloton nadert op vluchters, Wie houdt Van der Poel straks van het roze op aankomst boven?

Giro Met twee jaar vertraging: Giro opent volgend jaar met driedaagse in Hongarije

De Ronde van Italië begint in 2022 met een driedaagse in Hongarije. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De Hongaarse ‘Grande Partenza’ was eigenlijk al in 2020 voorzien, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten.

