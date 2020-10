LIVE GIRO. Peloton moet in stevige bergrit over vier cols, De Gendt actief in openingsfase

Giro VIDEO. Chad Haga na verrassen­de ritwinst in Giro: “Ik was al dagen bezig met deze tijdrit”

2 juni VTM-journalist Merijn Casteleyn interviewde na afloop van de slottijdrit de sleutelfiguren in deze Giro én de ritwinnaar van vandaag. Chad Haga is voor velen een verrassende winnaar, maar hij was wel al dagen bezig met deze tijdrit: “Ik had gepland om hier vandaag in topvorm te zijn.”