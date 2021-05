LIVE GIRO. Peloton laat drie man rijden - Tim Merlier mikt op tweede ritzege: “Ik ben extra gemotiveerd”

Giro “Keisse is als een soort vaderfi­guur voor Remco. Zeker nu zijn ouders gekozen hebben in België te blijven”

8 mei Om 8 voor 5 begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Italië. Zijn langverwachte comeback in de koers na die valpartij vorig jaar in de Ronde van Lombardije. Onze man in de Giro, Stijn Vlaeminck, zit in het spoor van Deceuninck - Quick-Step en stelt vast hoe heilig de entourage en ploegmaats zijn voor Evenepoel.