LIVE GIRO. Op naar een massasprint in Rome! Peloton maakt jacht op drie vluchters

No Remco, no Giro: sinds exit Evenepoel verroerden klassement­ste­no­ren geen vin meer

Hallo? Bent u er nog? Of heeft u inmiddels afgehaakt? Sinds de exit van Remco Evenepoel zit de Giro in een totale impasse. ‘In cerca di un padrone’, zoals ze het in Italië formuleren. Op zoek naar een patron, een baas. Want dat is de brave ziel Bruno Armirail natuurlijk niet. Nog één (loodzware) week te gaan. Blijf er toch maar even bij.