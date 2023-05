LIVE GIRO. Ontspannen Roglic maakt zich op voor titanenstrijd met Thomas - Van Wilder van start gegaan

De allesbeslissende klimtijdrit in de Giro nadert zijn ontknoping. Het parcours is 18,6 kilometer lang en heeft de Monte Lussari als beestachtige scherprechter. De klim is 7,3 kilometer lang en stijgt 12,1 procent gemiddeld. In het begin zijn er stroken van ruim 20 procent. Verspeelt Geraint Thomas nog het roze aan Primoz Roglic of houdt de ex-Tourwinnaar van Ineos stand? Volg het hieronder en ook op VTM!