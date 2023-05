LIVE GIRO. Na een helse openingsfase zijn voorjaarsrevelatie Healy en zijn metgezellen vertrokken, DSM bepaalt het tempo in het peloton

Waarom Evenepoel in zijn regenboog­trui en niet in de witte jongeren­trui zal rijden

“Ik ga die witte trui niet aanvaarden, maar mooi in mijn regenboogtrui rijden.” Remco Evenepoel was na afloop van de vierde etappe in de Giro stellig over de outfit waarin hij aan de vijfde rit zal starten. Die vestimentaire keuze is echter helemaal niet aan Evenepoel zelf.