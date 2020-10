LIVE GIRO. Mogelijk laatste kans voor sprinters: maakt Démare klavertje vier vol?

GiroEen dag na de renaissance van Peter Sagan krijgen de sprinters in de Giro de voorlopig laatste kans. Het peloton trekt van Porto Sant’Elpidio naar Rimini, goed voor een etappe van 182 kilometer. Onderweg liggen enkele heuveltjes, maar normaal gezien krijgen we een nieuwe massasprint. Schiet Arnaud Démare voor de vierde keer raak of geeft de zege van gisteren Sagan een boost? Op deze pagina zit u op de eerste rij.