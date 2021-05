LIVE GIRO. Merlier: “Ga vol voor ritwinst” - Kijk hier naar de ploegenvoorstelling van de Giro

Giro Evenepoel daagt volgers uit met spelletje op Instagram: “Spot de vijf verschil­len!”

16:23 Remco Evenepoel staat zaterdag voor zijn vuurdoop in een grote wielerronde. Onze 21-jarige landgenoot is klaar om in de tijdrit alles te geven. Aan zijn fiets zal het in elk geval niet liggen, Evenepoel koppelde er op zijn Instagram-pagina een spelletje aan.