LIVE GIRO. Mathieu van der Poel, in het groen, topfavoriet voor eerste leiderstrui? “Eerste rit moet me sowieso liggen”

Giro Campe­naerts wint eerste rit in grote ronde: “Fantas­tisch hoe we hier met de ploeg rijden”

Victor Campenaerts (29) heeft zijn ritzege beet in de Giro. Onze landgenoot trok al een paar keer in de aanval, maar zag in Gorizia zijn inspanningen eindelijk bekroond. Campenaerts hield er een gepersonaliseerde champagnefles aan over. “Mijn naam staat er zelfs op. Ik krijg die fles waarschijnlijk niet alleen uit, maar ik zal het toch proberen.”

23 mei