LIVE GIRO. Maakt Démare klavertje vier vol in mogelijk laatste sprint? Armée zit in groepje vluchters

Giro - 20ste Giro-rit

1 juni In de Giro waren de renners vandaag toe aan de voorlaatste etappe. De rit van Feltre naar Monte Avena telde liefst vijf beklimmingen, goed voor in totaal meer dan 5000 hoogtemeters. Klassementsleider Richard Carapaz moest dus zien te overleven en daar slaagde de renner van Movistar met verve in. Zijn ploegmaat Mikel Landa pakte nog bijna de dagzege, maar Pello Bilbao was net iets flukser aan de meet. Voor de Spanjaard was het al zijn tweede ritzege in deze Giro. Bekijk hierboven de slotkilometer!