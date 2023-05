LIVE GIRO. Krijgen we eerste échte clash tussen Evenepoel en Roglic? Renners klimmen in bergrit voor het eerst tot boven de 2.000 meter

KIJK. "Het wordt sowieso een moeilijke dag": ploegdok­ter over Evenepoel, die kampt met kneuzing in rechterzij en geblok­keerd bekken

Baaldag voor Remco Evenepoel in de Giro. De wereldkampioen kwam tweemaal ten val, zowel vroeg als laat in de vijfde etappe. Ploegdokter Toon Cruyt: “Remco heeft een kneuzing in de rechterzij en zijn bekken zit geblokkeerd.”