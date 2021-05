LIVE GIRO. Kopgroep van 8 met Mollema, kan Evenepoel een gooi doen naar roze in eerste bergrit?

Giro Giro Di Remco #6. Evenepoel staat voor eerste test bergop

11 mei Pakt Remco Evenepoel vandaag voor het eerst in zijn carrière de leiderstrui in een grote ronde? Hij vindt in elk geval een parcours op zijn maat. De finish ligt net na de Colle Passerino, een lastige klim van 4,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9%. Onze man in Italië Maxim Goethals schat in de zesde aflevering van de ‘Giro Di Remco’ Evenepoels kansen in. “Het is uitkijken naar wat Tobias Foss (nummer 2 in het klassement, red.) doet.”