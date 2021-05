LIVE GIRO. Italiaans duo krijgt vrijgeleide - Ontspannen Merlier gaat voor tweede zege: “Hectische finale met veel draaien en keren”

GiroVandaag staat in de Ronde van Italië alweer de vijfde rit op het programma. De etappe van Modena naar Cattolica is op maat van de sprinters. 177 km krijgt het peloton voor de wielen geschoven en daarbij niet één helling. Het moet al heel lelijk lopen wil deze rit niet uitmonden in een sprint tussen Merlier, Ewan, Viviani, Nizzolo en andere Sagans. Wint Merlier, dan wordt hij de eerste Belg sinds Philippe Gilbert in 2015 die twee keer mag vieren in één en dezelfde Ronde van Italië. Op deze pagina komt u doorheen de dag te weten of dat ook lukt.