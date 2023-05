LIVE GIRO. “Het worden spannende dagen”: onze man in Italië blikt vooruit en schat in hoe gehavende Remco Evenepoel komende etappes tegemoet gaat

Roze Evenepoel beleeft bijna zorgeloze dag, mét high five aan Oumi: “Het was voor even een ‘last goodbye’, want ik ga haar paar dagen niet meer zien”

Hij bereikte zonder kleerscheuren de finish, maar dat betekent niet dat de eerste ‘roze’ dag van Remco Evenepoel in de Giro onopgemerkt voorbijging. Onder meer een lokale bisschop en echtgenote Oumi kleurden Evenepoels etappe. In volle finale ontsnapte hij nog aan een valpartij. “Het was mooi weer, de rit was makkelijk en ik had op het einde geluk. Ik mag dus niet klagen”, aldus Evenepoel.