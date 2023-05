LIVE GIRO. Hepburn duwt Affini uit de hotseat, Evenepoel om 16.25u aan zet

WUYTS & VLAEMINCK “Geef die roze trui zo snel mogelijk af, Remco. Morgen zelfs al, als het kan”

De HLN-podcast Wuyts & Vlaeminck kleurt deze week ook helemaal in het roze. Stijn Vlaeminck presenteert de podcast vanuit Italië en heeft naast Michel Wuyts ook HLN-journalist Maxim Goethals te gast. De roze trui is natuurlijk het belangrijkste gespreksonderwerp, nu Remco Evenepoel al sinds zaterdag trots met de leiderstrui in de Giro mag uitpakken. Maar Michel Wuyts blijft erbij dat Remco maar beter zo snel mogelijk de roze trui doorgeeft aan een niet-klassementsrijder. Luister hierboven naar Wuyts & Vlaeminck, de scherpste podcast van de koers.