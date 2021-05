LIVE GIRO. Gianni Vermeersch is mee in ruime kopgroep van 23

GiroGeen Remco Evenepoel meer in het Giro-peloton. Hij stapte gisteren uit de Ronde van Italië na een valpartij. Wél is het vandaag uitkijken naar de sprinters óf renners uit een vroege vlucht. Van Rovereto gaat het naar Stradella, goed voor een tocht van 231 kilometer. Het is de langste rit van deze Giro. In de laatste 30 kilometer moeten de renners enkele heuvels over. Krijgen we een verrassende winnaar? Volg het hier LIVE!