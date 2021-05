LIVE GIRO. Geen Passo Pordoi, geen Passo Fedaia: dreigende ijsregens en sneeuw amputeren koninginnenrit door de Dolomieten

GiroPinkstermaandag is niet voor doetjes in de Ronde van Italië. Met de Passo Pordoi, de Passo Fedaia en de Passo Giau staan drie Dolomietenreuzen te wachten in de rit van Sacile naar Cortina d’Ampezzo. Het is de absolute koninginnenrit en daarbovenop is er nog sprake van helse weersomstandigheden. U volgt alles van de eerste tot en met de laatste trap LIVE op deze pagina!