LIVE GIRO. Ganna laat het lopen: roze trui straks voor één van de vluchters en wat doet Evenepoel op slotklim?

9 mei Ten huize Merlier volgde vriendin Cameron Vandenbroucke (22) het exploot van haar Tim op de televisie. Van zodra die als eerste over de meet kwam, ging ze door het dolle heen. “Ik weet niet of de buren iets gehoord hebben, maar het zou best kunnen”, lacht de dochter van de overleden wielerlegende Frank Vandenbroucke.