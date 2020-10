LIVE GIRO. Ganna blaast de rest (met Campenaerts op kop) weg, straks ontknoping met duel Hindley-Geoghegan Hart!

GiroWie op voorhand had gezegd dat deze Giro zou beslecht worden in een tijdrit tussen Jai Hindley (24) en Tao Geoghegan Hart (25) was drie weken geleden wellicht eens weggelachen. Toch is in dit knotsgek jaar niets minder waar. Vanaf 13u40 vlammen de renners 15,7 kilometer tegen de klok naar Milaan. Aan het eind wacht de Trofeo Senza Fine!