LIVE GIRO. Evenepoel wil roze trui graag afstaan in eerste ‘bergrit’, 12 jaar geleden liet Wouter Weylandt het leven in Italië

Vandaag moeten de renners in de Giro een eerste keer hun klimmersbenen aanspreken, want de aankomst ligt bergop in Lago Laceno. Remco Evenepoel wil zijn roze trui graag (tijdelijk) kwijt, de vluchters zullen dus in de rij staan om een gooi te doen naar ritwinst en misschien wel de leiderstrui. Volg de etappe op de voet op deze pagina of kijk live op VTM!