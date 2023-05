LIVE GIRO. Evenepoel virtueel leiderstrui kwijt aan Leknessund, kopgroep strijdt voor dagzege (en roze)

KIJK. Gi­ro-beklimming in Zwitser­land nog bedolven onder flink pak sneeuw: “Maar van afgelas­ting is geen sprake”

Het startschot van de Ronde van Italië nadert. En dus duiken ook de traditionele foto’s op van Giro-beklimmingen die nog bedekt liggen onder een flink pak sneeuw. Zo ook de Col du Grand Saint-Bernard, die tijdens de 13de etappe beklommen moet worden. Sneeuwruimers zijn druk in de weer om de beklimming rijklaar te maken. Het is nog maar de vraag of dat zal lukken, maar de rit zal niet in gevaar komen.