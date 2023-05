LIVE GIRO. Evenepoel start morgen als laatste van ploeg aan tijdrit: “Wind kan dan wat meer in het voordeel zijn”

Giro De roze raad van Eddy Merckx voor Remco Evenepoel: “Op dit moment in zijn carrière rijdt hij beter de Giro dan de Tour”

Rijdt Remco Evenepoel (22) volgend seizoen de Giro of de Tour? Als het van Eddy Merckx afhangt, wordt het Italië. Treedt Evenepoel in zijn voetsporen door als wereldkampioen de Giro te winnen? “Hij heeft een evolutie doorgemaakt, maar het zal moeilijker zijn dan in de Vuelta”, vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport.