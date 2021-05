LIVE GIRO. Evenepoel en co als koningen in de Gazzetta dello Sport - organisatie treft laatste voorbereidingen voor de start

Giro LIVE GIRO. Evenepoel bij ploegen­voor­stel­ling: “Beetje gezonde spanning” - Groenewe­gen: “Negatieve reacties zal ik moeten respecte­ren”

6 mei Zaterdag is het zover. De 104de Ronde van Italië begint dan met een tijdrit over 8,6 kilometer in het centrum van Turijn. In aanloop naar de Giro nemen de renners nog een laatste keer het woord. Op deze liveblog leest u alles mee wat ze te vertellen hebben.