LIVE GIRO. Evenepoel deelt laatste monstertraining op de tijdritfiets, Roglic ziet twee luitenants uitvallen met corona

Zaterdag is het zover. Dan gaat Remco Evenepoel in de 106de editie van de Ronde van Italië op zoek naar zijn tweede eindzege in een grote ronde. Evenepoel krijgt met Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Pieter Serry drie Belgische helpers in Italië. Volg al het nieuws over de Giro in onze liveblog.