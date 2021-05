LIVE GIRO. Evenepoel bij ploegenvoorstelling: “Beetje gezonde spanning” - Campenaerts: “Remco is voor mij favoriet zaterdag”

Sparen Gaat u lenen voor een woning? Dit zijn de 8 kosten waarmee u rekening moet houden

5 mei Uw droomhuis gevonden? Dan maar vlug naar de bank voor een lening? Of misschien kunt u ze zelfs in enkele minuten online aanvragen? Toch is aangewezen eerst even stil te staan bij een hele waslijst aan bijkomende kosten waar u rekening mee moet houden. Het stopt lang niet bij de terugbetaling van kapitaal en intresten. Spaargids.be brengt ze voor u in kaart.