LIVE GIRO. Evenepoel als allerlaatste van start in tweede etappe - Knap eerbetoon aan Wouter Weylandt

GiroEerste etappe in lijn vandaag in de Giro. Na zijn triomf van gisteren in de tijdrit start Filippo Ganna straks als eerste in de roze leiderstrui. Het peloton krijgt vandaag een rit van 179 kilometer tussen Stupinigi en Novara voorgeschoteld. Een opwarmertje, want het parcours is - op een klimmetje van vierde categorie na - biljartvlak. Een massasprint lijkt onvermijdelijk. Maakt Caleb Ewan zijn favorietenrol meteen waar of steekt Tim Merlier er een stokje voor? En mengt ook Dylan Groenewegen zich bij zijn comeback in de sprint? De start is om 12u40 en de aankomst is voorzien rond 17u. Volg alle actie hier LIVE.