LIVE GIRO. Etappe ingekort na protest renners, peloton met bussen onderweg naar nieuwe start

Giro Chaves na winst: “Het is een bijzondere dag na enkele moeilijke jaren”

31 mei Vandaag vielen voor Esteban Chaves de puzzelstukjes eindelijk nog eens in elkaar. De Colombiaan won voor het eerst na een jaar zonder zege: “Het is een bijzondere dag na enkele moeilijke jaren. Vandaag is een bevrijding”, was de Colombiaan opgelucht. Ook de ouders van Chaves konden zijn overwinning bijwonen, zij waren na afloop heel emotioneel: “Dat is normaal. Ze hebben mij altijd al steun gegeven. Het is ongelooflijk dat zij erbij waren”, sloot de renner van Mitchelton-Scott af.