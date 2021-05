LIVE GIRO. Er wordt flink gekoerst in de beginfase van de rit, niemand raakt voorlopig weg

Giro Hoe sterke Evenepoel enkele minuten verkeerde­lijk 'roze Remco' was maar wel voor ideale scenario tekent

13 mei Enkele minuten lang dacht íedereen dat Remco Evenepoel het had geflikt. Op de eerste échte test in deze Giro weerstond hij de prikjes van Egan Bernal en bolde hij als vierde binnen. “Het roze is voor Remco”, klonk het. Maar dat was buiten ene Attila Valter gerekend. De 22-jarige Hongaar finishte even later buiten beeld als twaalfde. Nieuws dat langzaam binnensijpelde. Niet Remco, maar híj is de nieuwe leider. Geen ramp, dit is een ideaal scenario voor een sterke Evenepoel. Hieronder het relaas van de dag van Remco, die achteraf niet wou reageren.