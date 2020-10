LIVE GIRO. Eén renner van UAE test positief op Covid-19, vandaag kans voor De Gendt?

Wielrennen Remco Evenepoel schrapt verkenning Gi­ro-tijd­rit: “Je moet 'toppezot’ zijn om nu naar Italië te reizen”

9 maart Remco Evenepoel (20) schrapt de geplande verkenning van de lange Giro-tijdrit tussen Conegliano en Valdobbiadene. Onze landgenoot zou normaal gezien vandaag vanuit stageoord Calpe zijn doorgereisd naar Italië, maar de trip gaat door de uitdijende coronacrisis in de laars niet door. “In de huidige ­omstandigheden kunnen we ons dat niet veroorloven”, vindt Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step. “Als je ziet dat Lombardije en elf andere Italiaanse provincies in lockdown zijn gegaan en in totaal 16 miljoen mensen (een kwart van de Italiaanse bevolking, red.) in quarantaine werden geplaatst, moet je gewoon ‘toppezot’ zijn om nu naar Italië te reizen en het risico te ­willen lopen om ziek te worden.”