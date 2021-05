LIVE GIRO. Drie koplopers krijgen speelruimte in biljartvlakke sprintersrit

GiroEen dag voor de cruciale bergrit naar de Monte Zoncolan krijgt het peloton in de Giro een biljartvlakke etappe voor de wielen geschoven. Starten doen de renners in Ravenna, de aankomst ligt 198 kilometer verder in Verona. Tim Merlier en Caleb Ewan zijn niet meer in koers, dus is het vooral uitkijken naar Peter Sagan, Fernando Gaviria en andere Nizzolo’s. Voor de strijd om de puntentrui - momenteel in het bezit van Sagan - een belangrijke dag. Aan de finish ligt een buit van maar liefst 50 punten te rapen. Volg het koersverloop op deze pagina!