LIVE GIRO. Daar is de laatste klim van de Giro! Wie onderneemt nog iets om het roze van Bernal te bedreigen?

Giro ‘Puntenman’ Peter Sagan, een straffe die hem overtref­fen kan: vijf cijfers die tonen dat Slovaak op record­koers zit

27 mei ‘We will see.’ Tot vervelens toe grijpt Peter Sagan (31) in deze Giro terug naar zijn gebruikelijke dooddoener. Dat doet hij nu al twaalf jaar lang. En effectief: zie… Wat een palmares! Opvallend, los van zijn wereldtitels, klassieke zeges en ritsuccessen in het (grote)rondewerk, is de kleerkast vol kleurige punten­shirts. Straks komt daar ook een paars exemplaar bij. ‘Puntenman’ Sagan in vijf opmerkelijke cijfers.