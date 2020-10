LIVE GIRO. Campenaerts in heuvelrit mee met omvangrijke kopgroep

Giro VIDEO. Fan duwt Roglic wel héél lang, Sloveen krijgt tien seconden straftijd

1 juni Primoz Roglic kreeg na afloop van de voorlaatste rit in de Giro tien seconden straftijd aan de broek. De reden: een fan vond het nodig om de Sloveen op de slotklim wel héél lang te duwen:“Dit hoort niet”, stelde ex-renner Karsten Kroon op Eurosport. Roglic staat nu vierde in het klassement, morgen moet hij 23 seconden goedmaken op Mikel Landa om derde te worden in het eindklassement.