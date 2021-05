LIVE GIRO. Campenaerts doet gooi naar ritzege! Ook Hermans nog niet uitgeteld

Giro Vandaag even groot slagveld op grindwegen als in 2010? “Zo'n rit hoort niet thuis in grote ronde”

19 mei Een vleugje Strade Bianche in de Giro. De parcoursbouwer stuurt het peloton vandaag over vier grindstroken. De helft van de laatste 70 km loopt over vier hellende 'sterrati'. Een primeur is het niet, want ook in de Corsa Rosa van 2010 lag er een eindmeet in Montalcino.