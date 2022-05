LIVE GIRO. Bijltjesdag op de Blockhaus: Ciccone en Yates zakken al snel door het ijs

Giro Ploeglei­der Klaas Lodewyck over opgave Evenepoel: “Jammer, want hij was weer in goeie doen. Er zat opnieuw kracht in de benen”

Geen Remco Evenepoel meer in de Giro vandaag. En dat vindt ook Klaas Lodewyck, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step, bijzonder jammer. “Het was een zeer ongelukkige val. Op de beelden achteraf kon je zien dat het een val was die hij moeilijk kon ontwijken, in een blinde bocht aan veel snelheid. Ik denk dat hij niet goed wist wat er effectief gebeurd was.”

27 mei