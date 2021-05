LIVE GIRO. Bernal bezig aan kabinetstukje, Evenepoel op meer dan vijf minuten gesignaleerd

GiroGeen Passo Pordoi en geen Passo Fedaia. De koninginnenrit van de Giro is door de voorspelde neerslag in de Dolomieten flink ingekort. Scherprechter Passo Giau is wel in het parcours gebleven. Krijgen we spektakel? U volgt alles van de eerste tot en met de laatste trap LIVE op deze pagina!