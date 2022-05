LIVE GIRO. Almeida, vierde in de stand, niet meer gestart na positieve coronatest - De Bondt in kopgroep van vier

Giro Vintage Cavendish schiet op dag drie al raak in Giro met sterke sprint, Van der Poel in het roze naar de rustdag

Mark Cavendish (36) heeft de derde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Brit van Quick.Step-Alpha Vinyl was de snelste in een massasprint. Mathieu van der Poel kwam niet in de problemen en maakt morgen als leider de oversteek naar Italië.

8 mei